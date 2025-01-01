Asaps, 27 ciclisti uccisi ad agosto, è record ultimi 8 anni

Sono già 27 i ciclisti travolti e uccisi ad agosto - fino a domenica scorsa - sulle strade italiane, triste record degli ultimi otto anni. Da inizio anno le vittime sono 152, di cui 137 uomini e 15 donne, 72 - quasi la metà del totale - di età superiore a 65 anni. Quindici decessi sono stati provocati da pirati della strada. Sono i dati aggiornati dell'Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, che ha sede a Forlì. Il riepilogo per mese riporta 12 decessi a gennaio, 15 a febbraio, 14 a marzo, 19 ad aprile, 25 a maggio (record negativo degli ultimi anni), 21 a giugno e 19 a luglio. Per quanto riguarda le regioni, in testa c'è la Lombardia con 37 morti, poi Emilia Romagna con 25 e Veneto con 21.