Maestra di sci muore a 25 anni, fatale un malore improvviso

E' morta ieri a 25 anni, a seguito di un malore, la maestra di sci Chiara Arduino, originaria di Garessio, Cuneo. "Chiara - scrive la Fisi in una nota - aveva una grande passione per lo sport e per la montagna, tanto da avere iniziato da piccolissima come giovane atleta nel Garessio, nel Sangiacomo e poi nel Mondolé Ski team, per poi diventare maestra di sci nello sci club Ceva. Lavorava a Valtournenche, dove è stata colpita da un malore improvviso che le è stato fatale". La giovane "si era laureata lo scorso anno a Torino, e recentemente aveva ripreso a sciare e ad arrampicarsi in montagna. La Federazione italiana sport invernali si stringe alla famiglia Arduino in questo momento triste e doloroso". Anche l'Associazione valdostana maestri di sci esprime il proprio cordoglio alla famiglia della "stimata collaboratrice della Scuola sci del Breuil". L'Avms scrive in un post: "Una vita spezzata troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l'hanno conosciuta e apprezzata".