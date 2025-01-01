Vuelta, Cirio "per il Piemonte giorni straordinari"

"Abbiamo vissuto giorni straordinari: il Piemonte è stato il cuore pulsante del grande ciclismo internazionale, accogliendo la Vuelta 25 con entusiasmo, passione e una partecipazione popolare che ha superato ogni aspettativa". Lo dichiarano il presidente Alberto Cirio e l'assessore al Turismo e Sport, Paolo Bongioanni. "Le quattro tappe piemontesi della Salida Oficial - proseguono - sono state una vetrina sportiva di altissimo livello, un'occasione per mostrare al mondo la bellezza dei nostri territori, l'efficienza delle nostre comunità e la nostra capacità organizzativa. Vogliamo ringraziare tutti i comuni coinvolti, le istituzioni, le forze dell'ordine, i volontari e i tantissimi cittadini che hanno contribuito a rendere questo evento un successo indiscutibile". Per il governatore "il Piemonte ha risposto con calore, ordine e professionalità: dalle città ai piccoli borghi, abbiamo dimostrato di essere pronti per ospitare eventi internazionali di questa portata. Questa competizione è stata molto più di una corsa ciclistica: è stata una festa dello sport, una celebrazione del territorio e un'occasione per rafforzare il legame tra il Piemonte e il ciclismo". "Siamo orgogliosi - concludono il presidente Cirio e l'assessore Bongioanni - di aver scritto insieme una pagina importante, che resterà nella memoria collettiva e darà impulso anche al nostro turismo, alla nostra economia e alla promozione culturale del Piemonte".