Accoltellamento per un posto al Balon, arrestato ambulante

Un uomo di 35 anni è stata arrestato dalla polizia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del tribunale di Torino, perché gravemente indiziato di un tentato omicidio, in via lungo Dora Napoli, a Torino. Il cittadino marocchino è stato rintracciato nella stazione ferroviaria di Alessandria, dopo un'attività di ricerca da parte degli investigatori della squadra mobile di Torino e del commissariato Dora Vanchiglia. I fatti risalgono al 21 giugno scorso, quando un giovane marocchino era stato accoltellato più volte al volto e al fianco. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il ferimento sarebbe scaturito da una lite sul luogo dove svolgere l'attività di ambulante nel vicino mercato Balon di Porta Palazzo. Dopo l'accoltellamento, il ferito era stato trasportato in ospedale in codice rosso, dove era rimasto ricoverato in prognosi riservata di 30 giorni. Le indagini, anche con l'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e la raccolta di numerose testimonianze, hanno consentito, in breve tempo, di risalire all'identità dell'indagato, senza fissa dimora.