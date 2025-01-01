Patron Vuelta, partenza in Piemonte ha superato aspettative

"La partenza de La Vuelta 25 dal Piemonte ha superato le nostre aspettative. Siamo arrivati in una regione con una lunga tradizione ciclistica e ci siamo sentiti come a casa grazie alla calorosa e affettuosa accoglienza dei tifosi. Così Javier Guillén, direttore generale de la Vuelta a España. "Il gruppo ha pedalato attraverso scenari carichi di storia e di una bellezza naturale impressionante, - ha aggiunto - con il passaggio attraverso le Alpi come momento culminante, qualcosa che ci emozionava particolarmente". Secondo il patron della Vuelta "dal punto di vista sportivo, sono state tappe molto intense e divertenti, che hanno entusiasmato gli appassionati". "Grazie alla stretta collaborazione con le autorità del Piemonte, . conclude Guillén - il passaggio de La Vuelta nella loro regione può essere definito un vero successo che ricorderemo sempre con grande affetto".