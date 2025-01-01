Venezia, Film Commission Torino festeggerrà 25 anni

Film Commission Torino Piemonte si prepara a festeggiare il quarto di secolo e lo farà in uno degli appuntamenti più importanti per il cinema, la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. È infatti il film La Grazia di Paolo Sorrentino, girato a Torino con il sostegno di Fctp, il film scelto per l'apertura dell'82esima edizione del festival, dove sarà presentato in concorso in anteprima mondiale. Quella del film diretto dal premio Oscar non è l'unica presenza di Film Commission al Lido, dove porta anche altri tre progetti, un lungometraggio, un documentario e un cortometraggio, realizzati sul territorio grazie ai propri fondi e servizi. Il 28 agosto la Settimana Internazionale della Critica aprirà la decima edizione di Sic@Sic, Short Italian Cinema@Settimana Internazionale della Critica, con la proiezione del corto 'Restare', diretto dal torinese Fabio Bobbio girato nel Canavese. Sempre giovedì, poi, alle Giornate degli Autori-Venice Days sarà presentato 'La Gioia' di Nicolangelo Gelormini: unico film italiano in concorso. Il 4 settembre, infine, sarà la volta del documentario di Pietro Balla e Monica Repetto 'Tevere Corsaro', presentato alle Giornate degli Autori nella sezione #confronti. La presenza di Fctp a Venezia 82. sarà anche occasione per presentare le nuove sessioni dei film funds che nel 2025 mettono a disposizione 8 milioni di euro per la produzione audiovisiva.