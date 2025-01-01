Palio di Asti verso il tutto esaurito

Ad Asti sale la febbre del Palio. Piazza Alfieri è già chiusa al traffico e gli operai stanno terminando di allestire le tribune. Domenica 7 settembre, si festeggerà il 750° anniversario della corsa e si va verso il tutto esaurito. Dei 5.600 posti a sedere ne restano ancora disponibili poche decine. Qualche posto a disposizione in più per i 3.500 parterre al centro della piazza. Intanto si preparano cavalli e fantini. Il primo appuntamento sarà il 3 settembre al Centro equestre Capricorno di Castell'Alfero, dove ogni Rione, Borgo e Comune porterà due cavalli scelti tra una platea più ampia di candidati, già annunciata ufficialmente. I controlli veterinari si svolgeranno dalle 8 alle 19.