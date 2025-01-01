Sindaco Cuneo: dopo interim Tranchida resti alta attenzione

La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero esprime preoccupazione per il nuovo incarico affidato al direttore generale dell'ospedale di Cuneo, Livio Tranchida, appena nominato nuovo direttore generale della Città della Salute di Torino. Tranchida resterà infatti ad interim a Cuneo fino al 30 novembre, ma già da inizio settembre sarà impegnato nella nuova direzione a Torino. "La notizia di questa nomina, che Cuneo subisce - afferma Manassero - certamente preoccupa. Comprendo che la situazione della Città della Salute richieda una speciale competenza e capacità di gestione e che l'esperienza del dottor Livio Tranchida si renda necessaria a Torino. Sono certa che, per il tempo in cui resterà a Cuneo, continuerà a lavorare per la pubblicazione del bando di gara per la progettazione del nuovo ospedale, che dovrà uscire non appena i giudici del Tar si saranno pronunciati sul ricorso pendente". "Terminato il periodo ad interim del dottor Tranchida, deve però rimanere alta - rimarca - l'attenzione su Cuneo, per non compromettere l'alta qualità dei servizi erogati dal nostro ospedale grazie al lavoro di tutto il personale, e forte l'impegno per portare avanti l'iter verso il nuovo ospedale. Chiediamo quindi alla Regione di lavorare fin da ora per identificare un nome altrettanto competente e capace per continuare il lavoro avviato. Al nostro direttore generale, un grazie sincero per tutto il lavoro svolto e per la grande disponibilità al confronto che ha sempre dimostrato, insieme ai migliori auguri per l'incarico che gli è stato affidato".