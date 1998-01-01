Morto Enrico Botto Poala, ex presidente Industriali Biella

E' morto Enrico Botto Poala, dal 1991 al 1998 presidente dell'Unione Industriale Biellese. Nato a Torino nel 1950, dopo la laurea in Economia e Commercio ha iniziato l'attività lavorativa nelle aziende del Gruppo Botto Giuseppe. Nel 1979, dopo l'acquisizione dello storico marchio di maglieria intima Boglietti, è diventato amministratore delegato del Maglificio Boglietti. L'attività dell'Associazione sotto la sua presidenza è stata incentrata soprattutto sull'ottenere una politica industriale di distretto flessibile e aderente alla vocazione produttiva delle singole imprese, sul potenziamento dei servizi agli associati e sulla formazione. "Lo ricordo con grande affetto - afferma il presidente dell'Unione Industriale Biellese, Paolo Barberis Canonico - sono stato al suo fianco lungo tutta la sua presidenza, con impegni sia all'interno dell'Associazione che all'esterno. Ho potuto apprezzare il suo carattere e le sue grandi doti, non solo come imprenditore ma anche come persona: gentilissimo e pacato, la sua mitezza si accompagnava a una grande determinazione".