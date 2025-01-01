Scontro auto-quad in Val d'Ayas, morto ventenne piemontese

Un ventenne di Strambino (Torino), Manoel Elia Foggetti, è morto ieri all'ospedale Parini di Aosta dove era giunto in condizioni critiche dopo un incidente stradale. Il giovane era alla guida di un quad che - per ragioni da accertare - si è scontrato con un' auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 21.30 di ieri lungo la strada regionale 45 della Val d'Ayas, all'altezza di frazione Cornu, poco a valle di Periasc. Il conducente dell'auto, in buone condizioni fisiche ma sotto choc, è stato portato in ospedale. Sul posto l'elisoccorso e i carabinieri della stazione di Verrès (compagnia di Chatillon/Saint-Vincent), che si occupano degli accertamenti.