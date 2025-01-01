Bimbo caduto in piscina, procura Verbania apre fascicolo

La procura di Verbania ha aperto un fascicolo d'indagine sulla morte del bambino di tre anni di nazionalità moldava caduto sabato pomeriggio nella piscina del bed and breakfast Al Poggio di Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) e morto tre giorni più tardi all'ospedale Regina Margherita di Torino. Il pm Laura Carrera ha disposto l'autopsia medico legale, che sarebbe già in corso. Verrà inoltre nominato un consulente tecnico, incaricato di approfondire gli aspetti relativi ai requisiti tecnici della piscina. La piscina, stando alle prime risultanze, non era presidiata da un bagnino. Tale figura, date le dimensioni ridotte della vasca, che dalle prime informazioni raccolte sarebbe inferiore a cento metri quadri, non sarebbe comunque risultata obbligatoria. Su questi aspetti si stanno concentrando i carabinieri, i cui accertamenti partiranno dalla misurazione di profondità e superficie dello specchio d'acqua e dalla verifica dei regolamenti: in materia di sicurezza delle piscine delle strutture ricettive come i b&b, ogni regione adotta norme differenti, e quella piemontese prevede che in piscine di profondità inferiore a 1,4 metri non sia obbligatoria la presenza di un assistente bagnanti. Gli inquirenti sono al lavoro per verificare il rispetto del regolamento e per accertare se, all'interno della struttura, vi fosse personale in grado di intervenire prontamente in caso di necessità.