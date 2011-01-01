Polemica Pride a Omegna, Lega giovani "è propaganda politica"

Il Pride Vco, in programma sabato 6 settembre a Omegna, è "una manifestazione di propaganda politica, utilizzata a soli fini elettorali da una certa parte della sinistra". Lo sostiene Simone Marco Lecchi, responsabile Lega giovani Verbania. "Rispettiamo e difendiamo gli orientamenti e le scelte d'amore e di vita di tutti, ma come Lega giovani non apprezziamo esibizionismo ed ostentazione che sono propri di questo genere di eventi". Secondo Lecchi, "l'articolo 2 della nostra Costituzione dice in modo chiaro che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e la legge 76/2016 ha introdotto nel sistema giuridico italiano le unioni civili che danno la possibilità a due persone dello stesso sesso di sposarsi. Dunque - si chiede il responsabile Lega giovani Verbania - quali diritti agli appartenenti la comunità LGBTQ+ sarebbero lesi al punto da dover scendere in piazza?".