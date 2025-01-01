Cantiere di lavoro a Torino per 160 disoccupati over 58

La Città di Torino, con una delibera della vicesindaca Michela Favaro, lancia il progetto 'Interventi straordinari contro la disoccupazione - over 58. Anno 2025-2026', un cantiere di lavoro che vedrà fino a 160 persone venire impiegate con varie mansioni all'interno della macchina comunale. "Con l'approvazione di questo progetto - sottolinea Favaro - l'amministrazione rinnova il suo impegno per una città dove nessuno venga lasciato indietro. I cantieri di lavoro rappresentano un'opportunità concreta per valorizzare le competenze e contrastare l'esclusione". "Promuovere l'inserimento in contesto lavorativo - prosegue - significa non solo supportare le persone attraverso un reddito mensile, ma anche riconoscere e sostenere il contributo che ogni persona può offrire alla comunità". Le persone selezionare saranno inserite in servizi di pubblica utilità della Città, dalle anagrafi agli impianti sportivi fino alle biblioteche e servizi circoscrizionali. Le candidature vanno presentate entro le ore 12 del 23 settembre al link https://forms.gle/Xw1kxbUHPi5sshSBA e, in caso di difficoltà nella compilazione, ci si può rivolgere allo sportello di supporto attivato presso il Servizio Lavoro in via Braccini 2. Dal primo ottobre sarà pubblicata la graduatoria provvisoria, dal 2 sarà possibile presentare eventuali ricorsi e il13 ottobre sarà pubblicata la graduatoria definitiva.