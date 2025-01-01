Intesa Sanpaolo con Fondazione Airc per progetto volontariato

Intesa Sanpaolo avvia un progetto innovativo che vede persone del gruppo guidato da Carlo Messina mettere a disposizione le proprie competenze professionali durante l'orario lavorativo per rafforzare l'efficacia operativa degli enti del Terzo settore. La prima iniziativa, partita a luglio, è stata coprogettata con Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e prevede l'inserimento di cinque professioniste di Intesa Sanpaolo che, come parte di un percorso di crescita, affiancheranno le persone di Airc su attività di project management e ricerca e selezione del personale. Il progetto è promosso dall'area di governo Social Impact di Intesa Sanpaolo di cui è responsabile Paolo Bonassi. "La collaborazione con la Fondazione Airc - afferma - ha permesso di definire un quadro legale innovativo e un modello operativo di volontariato di competenza articolato, che potrà fungere da riferimento per futuri accordi con altre realtà non profit e aziende interessate a intraprendere questo percorso. Il volontariato di competenza, molto diffuso all'estero, porta uno scambio virtuoso che genera benefici sia per l'ente del Terzo settore che può avvalersi di un supporto qualificato, sia per le persone della Banca che hanno l'opportunità di vivere un'esperienza di crescita anche personale". "Siamo orgogliosi di essere pionieri di questa nuova iniziativa di responsabilità sociale al fianco di Intesa Sanpaolo. Abbiamo subito colto l'opportunità di rafforzare la professionalità delle nostre persone con l'expertise di talenti del Gruppo da inserire nella nostra struttura", afferma Daniele Finocchiaro, Consigliere Delegato di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro".