Maltempo, a mezzanotte apre sala operativa Protezione civile

A seguito del bollettino di allerta arancione per rischio idrogeologico emesso da Arpa Piemonte per la giornata di domani, giovedì 28 agosto, su Verbano, Novarese, Valsesia, Biellese, Val Chiusella e pianura settentrionale, la Protezione civile della Regione ha disposto l'apertura dalla mezzanotte della Sala operativa. E' quanto informa un comunicato. "Le previsioni - si legge - prevedono precipitazioni e temporali dal pomeriggio, in intensificazione nella notte con grandine e vento. L'attività di monitoraggio della Sala operativa continuerà fino a quando le condizioni meteorologiche lo renderanno necessario".