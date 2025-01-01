Auto in un canale, tre persone in salvo nel Cuneese

Un'auto con a bordo tre persone è precipitata in un canale nei pressi della centrale elettrica di Roccasparvera (Cuneo), poco prima delle ore 14. L'incidente è avvenuto nel comune di Vignolo, all'altezza di un ponte lungo la Sp 121. All'arrivo sul posto i vigili del fuoco, intervenuti anche con il personale del nucleo Speleo Alpino Fluviale e l'autogru, hanno constatato la presenza delle persone intrappolate nell'auto, immersa in acque profonde oltre un metro. I vigili hanno quindi provveduto ad estrarle e consegnarle alle cure dei sanitari del 118 che li hanno trasportati in ospedale. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero del 118.