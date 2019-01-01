Maltempo: piove sul Piemonte, chiusa statale Maddalena per frana

A causa di una frana è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la statale 21 della Maddalena al km 57,200 in località Argentera, in provincia di Cuneo. Lo comunica l'Anas, le cui squadre sono intervenute per la gestione della viabilità. Nel corso della notte la zona è stata battuta dalla pioggia (le centraline Arpa hanno registrato 21 mm alle ore 8:00). Su quasi tutto il Piemonte sono in corso rovesci più o meno intensi a seconda dell'area interessata. Ieri l'Arpa aveva diramato l'allerta arancione per il settore nord-orientale della regione.