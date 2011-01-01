Pd Piemonte su foto social, "donne esposte a violenza tribale"

"Solidarietà a tutte le donne che senza saperlo né volerlo sono state esposte a una violenza brutale e tribale" è espressa da Pd Piemonte e dalla Conferenza delle Democratiche del Piemonte in merito al caso delle immagini pubblicate dal gruppo 'Mia Moglie' e del portale 'Phica'. "Si continua ad usare il corpo della donna - è il testo di un comunicato - come fosse un qualsiasi oggetto che non richiede alcun consenso per essere visto, inoltrato, fatto circolare online. L'oggettivizzazione del corpo della donna usato come scambio di merce non solo non è accettabile, ma è segno di un decadimento sociale sempre più dilagante. Il consenso non è solo questione di genere ma deve diventare un'obbligo sentito e praticato. Chiediamo pertanto che vengano adottati tutti i provvedimenti necessari e urgenti per prevenire sanzionare e fermare questa orribile deriva". "Invitiamo tutte le componenti della società civile - prosegue la nota - a esprimere con fermezza il loro diniego e dissenso chiedendo la chiusura immediata di tutti i gruppi e i siti di questo tipo e che si applichino maggiori controlli sulle piattaforme digitali. Riteniamo sia sempre più urgente promuovere una cultura del rispetto e dell'educazione al consenso, mattone fondamentale di una società civile libera e senza discriminazioni".