Uomo morto a Novara, indaga la polizia

Un uomo di circa 20 anni è stato trovato in gravissime condizioni la scorsa notte in una via di Novara ed è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale. Sul caso sta indagando la polizia. Il giovane, che era senza documenti, aveva una piccola ferita al torace. A dare l'allarme, intorno all'1:30, erano stati alcuni passanti. Sul posto era arrivata un'ambulanza del 118, che aveva portato il ventenne all'ospedale Maggiore. Il ritrovamento è avvenuto in una strada fra i quartieri di San Martino e Santa Rita.