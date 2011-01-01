Maltempo, a Verbania torrente oltre livello di guardia

Ha superato la soglia di guardia il torrente San Bernardino, a Verbania, per effetto delle forti piogge delle ultime ore. Il livello del corso d'acqua, così come rilevato dalle centraline Arpa, è di 7.16 metri, sei metri in più rispetto al dato di ieri. Quasi tutto il Piemonte è interessato dal passaggio in rapida successione di diversi fronti temporaleschi e da precipitazioni più o meno intense a seconda delle zone. Verso la periferia di Torino e la cintura sudoccidentale della città è stata segnalata la caduta di fulmini.