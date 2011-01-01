Vandali sui sentieri, la denuncia del parco Alpi Marittime

Sono sempre più frequenti le rilevazioni di atti di vandalismo sui sentieri del parco Alpi Marittime. A dirlo è il personale dell'ente che nel corso dell'estate ha effettuato importanti interventi di manutenzione. Lungo il percorso della Grande Traversata delle Alpi, nel tratto tra la pista per il rifugio Genova-Figari e il Colle di Fenestrelle, gli addetti hanno dovuto dedicare tempo ed energie per rimuovere scritte e disegni su massi realizzate da teppisti. Episodi non isolati, afferma l'ente parco, menzionando anche scarsa cura dei bivacchi, segnalazioni abusive di itinerari e danneggiamento della segnaletica del parco con l'applicazione di adesivi. I guardiaparco stanno conducendo indagini e servizi di vigilanza specifici per risalire agli autori dei danneggiamenti e per fare prevenzione anche con l'utilizzo di fototrappole.