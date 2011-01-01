Doppia maternità, FdI contesta scelte sindaci nel Cuneese

La federazione provinciale di Cuneo di Fratelli d'Italia contesta il sindaco di Cavallermaggiore, Davide Sannazzaro (che è anche segretario provinciale del Pd), per il riconoscimento della doppia maternità ad una bambina del proprio comune: «Comprendiamo la delicatezza del caso umano - si legge in una nota a firma del segretario provinciale FdI William Casoni - ma i sindaci non possono sostituirsi alla legge o alla magistratura. La tutela dei minori va garantita nel rispetto delle norme, non con forzature amministrative». Il partito critica anche il Comune di Cuneo, che il 25 agosto ha registrato i primi due atti di riconoscimento successivo alla nascita per figli di coppie omogenitoriali: «Non spetta ai Comuni innovare unilateralmente in una materia tanto delicata e in evoluzione», sostiene FdI. Il movimento annuncia che inoltrerà la documentazione alla Prefettura e al Ministero dell'Interno «per le necessarie verifiche di legittimità».