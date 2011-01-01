Maltempo in Piemonte, oltre 1.900 black out

Sono 65 in Piemonte i centri operativi comunali attivati in occasione dell'ondata di maltempo. Le forti precipitazioni stanno interessando Verbano, Novarese, Valsesia, Biellese, Val Chiusella e pianura settentrionale. La Sala operativa della protezione civile regionale continua a monitorare la situazione. Fino alla mezzanotte è in vigore l'allerta arancione diramata dall'Arpa. Sono state chiuse in via cautelativa le statali del Colle della Maddalena ad Argentera (CN), quella della Val Formazza e la 549 a Calasca Castiglione (VB). Oltre 1900 i casi di disalimentazione dell'erogazione di corrente elettrica, con picchi nel Vercellese e nel VCO. In una nota, il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore alla Protezione civile, Marco Gabusi, ringraziano i volontari che sono all'opera per il monitoraggio della situazione ed invitano i cittadini alla prudenza ed a evitare spostamenti se non strettamente necessari, soprattutto nelle zone montane.