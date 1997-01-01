SPORT & BUSINESS

Lo Russo dà il fischio d'inizio, Cairo fa i conti a bordo campo: il grande enigma dello stadio

Cadute le ipoteche sul vecchio Comunale, l’impianto diventa un buon investimento, ma non per il patron granata che pretende le stesse condizioni della Juve. E il sindaco, che da giovane indossava la giacchetta nera, torna a dirigere il gioco

Un vero e proprio intrigo. La vendita dello stadio Grande Torino sta assumendo giorno dopo giorno i contorni del giallo, che di questi tempi, con un sindaco-scrittore a Palazzo Civico, ci sta alla grande. Certo, i tempi non sono stretti come quelli che è costretto a fronteggiare Beppe Sala a Milano per la cessione del Meazza a Milan e Inter, ma Stefano Lo Russo e la sua giunta potrebbero dover avere a che fare con altre questioni che hanno la sagoma dei fantasmi del passato e le braccine corte del presente.

Lo scenario

C’è chi è pronto a scommettere che il problema in realtà non sia l’acquisto dello stadio Grande Torino, ma l’investimento multimilionario che dovrà sostenere chi dovesse ottenere il diritto a utilizzare l’impianto sportivo. Il calcio moderno non è quello di un tempo e la partita è solamente uno dei tanti momenti in cui uno stadio vive. Per averne una prova basta buttare un occhio dall’altra sponda della Torino calcistica, quella bianconera.

Intorno all’Allianz Stadium la Juventus ha costruito un business da 800 milioni di euro di incassi. Soldi che arrivano dai biglietti venduti per le partite, ma non solo. In zona Continassa, attorno all’impianto sportivo, è presente infatti una vasta area commerciale di 34.000 metri quadri con 21 bar, 8 aree ristorazione, 2 ristoranti, il Jhotel che è un quattro stelle e il Megastore dentro l’area commerciale. Un impero che conta quando c’è la partita 1.500 persone impiegate.

E poi ci sono gli eventi. Lo Stadium a oggi è forse lo stadio italiano più avanzato dal punto di vista strutturale e anche commerciale. Tanto che la società, insieme alla Città, ha realizzato un dossier che è stato presentato a Figc e Uefa in vista di Euro 2032. Senza contare l’altra linea di bilancio che la Juventus sembrerebbe voler mettere a frutto, ovvero quella dei grandi concerti di artisti italiani e internazionali. Insomma, con un impianto come quello che i bianconeri si sono costruiti investendo milioni di euro, di soldi se ne possono fare tanti e in svariati modi.

La delibera di affidamento alla Juve

Urbano Cairo, che è sicuramente un imprenditore che il business lo conosce, questo lo sa eccome e non è un caso che in passato, quando è stato sollecitato a rispondere sull’intenzione di acquisire o no il Grande Torino, abbia risposto in modo chiaro e senza lasciare spazio a fraintendimenti: il Toro potrà acquistare lo stadio alle stesse condizioni che vennero offerte alla Juve nel 2003.

Condizioni che all’epoca furono messe nero su bianco in una delibera di affidamento del diritto di superficie dell’area della Continassa che venne approvata dal consiglio comunale di Torino. In quel documento tutto veniva dettagliato facendo riferimento a un’altra delibera consiliare, la 152 del 17 marzo del 1997, che venne proposta, anch’essa, dall’allora sindaco Sergio Chiamparino e dagli assessori Paolo Peveraro e Renato Montabone.

Due stadi, due squadre

La logica della delibera del 1997 era chiara. All’epoca, come oggi, a Torino c’erano due stadi, il Comunale e il Delle Alpi, ma Juve e Toro giocavano entrambe in quest’ultimo. Così l’amministrazione in accordo con le società decise di affidare ai granata l’attuale Grande Torino e ai bianconeri l’Allianz. Solo che nel 2005 la società guidata da Francesco Cimminelli fallì, interrompendo il percorso che invece la Juventus portò a termine. Cimminelli aveva già avviato i lavori per mettere la copertura sul Comunale.

In quella delibera di affidamento le condizioni erano identiche per entrambe le società, compreso il valore che veniva attribuito ai metri quadrati da destinare alle attività commerciali e ricettive. La differenza, ovviamente era il contesto, perché la Juve ha creato il suo impero da 800 milioni di euro su un’area che in origine era completamente da riqualificare, mentre il Toro si sarebbe trovato a investire su un’area che affaccia su corso Agnelli, che è vicina all’attuale Inalpi Arena e che è ben collegata dai mezzi di trasporto pubblici. Insomma un buon investimento.

Una gara a evidenza pubblica

Quel che però adesso ha in mente di fare il Comune di Torino è una gara a evidenza pubblica per l’affidamento dello stadio e delle aree commerciali. Andando così a cancellare quel documento che venne discusso e approvato dalla Sala Rossa ai tempi di Chiamparino.

Tolte le ipoteche di 34 milioni di euro sul Grande Torino, lo stadio diventa appetibile per eventuali investitori. Così lo scorso 18 febbraio la giunta comunale guidata da Stefano Lo Russo ha approvato una delibera che traccia il percorso per la cessione dell’impianto. Entro settembre arriverà la valutazione economica dell’impianto realizzata dalla società Praxi. Successivamente potrà scattare una fase di “evidenza pubblica, con esclusione di procedure di affidamento diretto”.

Nella delibera di febbraio è scritto che il percorso è stato individuato anche tenendo conto delle indicazioni di Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, che “in diverse occasioni si è pronunciata in materia di assegnazione degli stadi calcistici, sempre osservando come alle scadenze contrattuali debba sempre seguire una fase di evidenza pubblica”.

E allora la Juve?

È a questo punto che la matassa si ingarbuglia, perché da una parte c’è una delibera del 1997 che ipotizzava l’affidamento al Toro dello stadio Grande Torino alle stesse condizioni alle quali venne affidato il Delle Alpi alla Juve. Dall’altra ci sono le indicazioni attuali che suggeriscono di non procedere con un affidamento diretto. Cosa fare?

“Io do una risposta politica”, spiega Paolo Peveraro, non una persona a caso, “all’epoca era una delibera di affidamento, non di indirizzo, e l’affidamento era stato dato alla squadra di calcio, non a Cimminelli. La concessione del diritto di superficie del Delle Alpi alla Juventus in seguito avveniva anche in virtù del fatto che affidavamo al Toro il Comunale e viceversa. Se viene meno un presupposto io pavento che decada anche la delibera di affidamento iniziale perché erano strettamente e indissolubilmente legate. Quindi una gara oggi sul Grande Torino ha un punto debole”. Un punto debole sicuramente politico, ma, chissà, forse anche legale.

Ma Cairo che vuole fare?

Il vero nodo però è legato alle intenzioni del presidente del Toro, Urbano Cairo: vuole investire in un progetto tanto oneroso dal punto di vista finanziario? Vuole investire a Torino? Gara a evidenza pubblica oppure no, chi prenderà il Grande Torino dovrà anche sviluppare l’area commerciale e alberghiera. Milioni di euro di investimento che, come abbiamo visto nel caso della Juve, nel lungo periodo diventano guadagni, ma in un primo momento sono soldi da spendere.

Le ipotesi sul campo dunque sono tre: Cairo fa “all-in” sul Toro e sviluppa un progetto non solo sportivo, ma anche immobiliare; Cairo non fa “all-in” sul Toro, non si aggiudica il Grande Torino e porta la squadra a giocare da un’altra parte o paga l’affitto; Cairo fa “all-in a metà” e si mette in società con un fondo immobiliare specializzato che investe e poi incassa. Ah, c’è anche una quarta ipotesi, ovvero che il presidente riesca a prendere la concessione per il Grande Torino, prepari un bel “Dossier Stadio” e venda società e prospettiva immobiliare al miglior offerente.