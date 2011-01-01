Piemonte, stagione irrigua migliora verso la conclusione

Le recenti piogge stanno portando a un moderato ottimismo per il settore agricolo del Piemonte, che si avvia alla fine della stagione irrigua. Ma la situazione resta complessa perché la prolungata siccità che ha caratterizzato la prima parte di agosto ha lasciato il segno, mentre le attese precipitazioni, seppur a macchia di leopardo, portano a un nuovo scenario di rischio idrogeologico. "Nei primi venti giorni del di agosto - spiega Mario Fossati, direttore di Est Sesia e di Anbi Piemonte - il Piemonte è stato interessato da forti riduzioni delle portate nei principali corsi d'acqua. Una situazione che, anche se negli ultimi giorni abbiamo avuto eventi meteo abbastanza intensi, non è ancora del tutto risolta, perché le precipitazioni sono state piuttosto localizzate. Tuttavia l'abbassamento della temperatura, l'avvio delle prime operazioni di trinciatura dei mais di primo raccolto e il raggiungimento della fase di maturazione di parte dei risi stanno portando a una minore richiesta di acqua da parte degli agricoltori". "Si tratta sicuramente - sottolinea - di un miglioramento della disponibilità di risorsa idrica, dopo che nei primi venti giorni di agosto molti Consorzi avevano dovuto ricorrere a stringenti turnazioni per garantire i raccolti. La stagione irrigua è stata quasi portata a termine, restano ancora il mais da granella e i risi tardivi, il cui ciclo si concluderà in ottobre".