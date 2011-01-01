Maltempo ad Alessandria, undici interventi dei vigili del fuoco

Sono stati undici gli interventi dei vigili del fuoco nell'Alessandrino nel corso delle ultime ore per l'ondata di maltempo. Le operazioni si sono concentrate in prevalenza nel Novese e nell'Acquese e hanno riguardato messa in sicurezza di piante cadute o pericolanti. Ad Acqui Terme si sono stati necessari prosciugamenti di locali interrati e grondaie diventate instabili per l'eccessiva portata di acqua. Nel sobborgo alessandrino di Valmadonna è stato recuperato un cane che, probabilmente spaventato dal temporale, era uscito di casa e si era smarrito in un boschetto. La padrona, che sentiva i guaiti ma non era in condizioni di soccorrerlo, ha chiamato i vigili del fuoco, che hanno raggiunto l'animale servendosi di scala e corda e lo hanno tratto in salvo.