Amich (FdI), da governo fondi per province colpite da alluvione

"Ringrazio il governo Meloni e il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, per il supporto concreto ai territori del Piemonte, tra cui le province di Alessandria, Asti e Vercelli, colpite dagli eventi alluvionali del 15-17 aprile 2025". Lo dichiara il deputato Enzo Amich, deputato FdI, in una nota in cui si afferma che "il consiglio dei ministri ha stanziato ulteriori 17,85 milioni di euro per interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza, come annunciato da Palazzo Chigi, a favore delle aree colpite in varie province della nostra regione, tra cui Alessandria, Asti e Vercelli". "Questo intervento - aggiunge Amich - dimostra la vicinanza dell'esecutivo ai cittadini piemontesi. Anni di gestioni inadeguate, segnate da un ambientalismo ideologico, hanno reso il nostro territorio particolarmente vulnerabile. Fratelli d'Italia si impegna a sostenere le comunità locali, promuovendo opere di sicurezza e rilancio grazie alle risorse messe a disposizione dal Governo".