Inseguimento alla frontiera nel Cuneese, arrestato un passeur

Dopo un inseguimento a forte velocità per 30 km dal colle della Maddalena due pattuglie della polizia di frontiera di Limone Piemonte (Cuneo) hanno bloccato nella notte tra il 26 e il 27 agosto un'auto guidata da un passeur. A bordo del veicolo, uscito di strada nel territorio di Larche, in Francia, c'erano nove migranti irregolari, tre dei quali stipati nel bagagliaio. La vettura aveva targa croata. Al conducente era stato intimato l'alt lungo la statale 21, all'altezza di Vinadio, mentre era diretto verso il confine. L'automobilista ha forzato il controllo e si è dato a una pericolosa fuga sulla strada montana. Il coordinamento tra le sale operative italiane e le autorità francesi ha consentito alle pattuglie di proseguire l'inseguimento oltre confine. Il passeur è stato fermato. Sono in corso in Francia le indagini per accertarne l'identità. L'intervento della gendarmeria transalpina, allertata in tempo reale, ha permesso di mettere in sicurezza le persone trasportate: si tratta di cittadini egiziani, pakistani e indiani, uno dei quali ha riportato lievi ferite ed è stato trasferito in ospedale per accertamenti sanitari.