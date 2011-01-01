URNE VIRTUALI

FdI stabile, Pd frena, Avs vola. Meloni ancora in luna di miele

Nella prima rilevazione di BiDiMedia dopo la pausa estiva si registra un travaso di voti all'interno del campo largo. Tengono i partiti di maggioranza, cresce la fiducia nell'esecutivo ma scende quella nella premier. Centristi in caduta libera

Crescono solo Alleanza Verdi-Sinistra e Movimento 5 Stelle nel primo sondaggio post vacanze estive. La rilevazione, pubblicata da Sondaggi BiDiMedia, registra anche un calo della fiducia nella premier Giorgia Meloni, che scende di un punto rispetto allo scorso giugno e si attesta al 38%. Cresce invece la fiducia nel suo governo, che passa dal 35 al 36%.

Chi sale e chi scende

Fratelli d’Italia resta stabilmente il primo partito con il 28,8%, perdendo solo lo 0,1 rispetto all’ultima rilevazione. Cala di più di mezzo punto invece il Partito Democratico, che perde lo 0,6 e ora è stimato al 22,5%. Cresce invece il M5s, che guadagna quasi mezzo punto e sale al 12,9%. Perde tre punti decimali la Lega, scendendo all’8,6%, mentre Forza Italia resta stabile all’8,3. Chi cresce più di tutti è Avs, che guadagna lo 0,6 e sale al 7%, dimostrando di essere tutt’altro che irrilevante nell’economia del campo largo, come rivendicato negli ultimi giorni dai suoi due leader, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

Centristi in caduta libera

In calo invece le forze dell’ex Terzo Polo, Azione e Italia Viva. Il partito di Carlo Calenda scende al 2,6%, perdendo due punti decimali. Più netto il calo di Iv: il partito dell’ex premier Matteo Renzi scende dello 0,7 e si attesta all’1,5%. Scende anche +Europa, che però perde solo un punto decimale e oggi viene valutata all’1,3. Fa il suo debutto nei sondaggi, attestandosi allo 0,7%, il Movimento Drin Drin, il partito liberale e liberista lanciato dall’economista Michele Boldrin e l’imprenditore Alberto Forchielli.

Governo in chiaroscuro

Se scende la popolarità della premier Meloni, passando dal 39 al 38%, sale quella nel suo esecutivo, dal 35 di giugno al 36% di quest’ultima rilevazione. Dati che confermano la generale tenuta dell’esecutivo: “Di norma una volta terminata la luna di miele con i propri elettori, inizia un lento declino per l’esecutivo in carica. Qui invece si assiste a una sostanziale stabilità”, commenta il sondaggista Mauro De Donatis, amministratore unico di BiDiMedia, che però evidenzia anche i punti deboli del governo Meloni: “Sebbene il gradimento complessivo sia stabile, non è particolarmente elevato, restando sotto il 40%. Inoltre, analizzando nel dettaglio il giudizio degli elettori sui vari settori si osserva come il principale cavallo di battaglia dell’esecutivo, cioè la gestione dell’immigrazione, sia apprezzato solo dal 28% degli Italiani”.

Note metodologiche

Soggetto che ha realizzato il sondaggio: BiDiMedia srl. Soggetto committente: BiDiMedia srl

Interviste eseguite tra il 23 e il 25 agosto 2025. Metodo raccolta delle informazioni: CAWI/Da Panel. Popolazione di riferimento: popolazione maggiorenne residente in Italia. Metodo di campionamento: campione rappresentativo della popolazione di riferimento per genere, istruzione, età, condizione lavorativa, dimensione del comune di residenza, ponderato per voto pregresso. Consistenza numerica del campione: 1000 intervistati su 1545 contatti totali. Tasso di risposta utile complessiva: 65%. Rappresentatività del campione: +/-3,1% per una percentuale stimata del 50,0%, con un intervallo di confidenza al 95%