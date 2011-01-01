Pietre contro le auto, carabinieri lo fermano con il taser

Avrebbe scagliato delle pietre verso le auto in transito sulla statale 460 del Gran Paradiso, in provincia di Torino. Con questa accusa un 30enne originario del Mali è stato fermato a Feletto dopo la segnalazione di alcuni automobilisti. Per bloccarlo i carabinieri della sezione radiomobile di Ivrea hanno utilizzato il taser in dotazione. L'uomo, in stato di alterazione, è stato poi trasportato in ospedale a Ivrea per le cure e gli accertamenti del caso. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell'ordine che era stato fermato già un paio di mesi fa per lo stesso motivo.