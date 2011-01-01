Il Politecnico di Torino tra gli atenei più attrattivi

Il Politecnico di Torino si conferma tra gli atenei più attrattivi in Italia e nel mondo. Sono state infatti oltre 15mila le prenotazioni ai test d'ingresso per i 6.007 posti messi a disposizione per le lauree triennali. Le ultime prove di accesso per i corsi di Ingegneria, Design e Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale, e per il corso professionalizzante in Tecnologia per l'Industria Manifatturiera, si sono tenute fra ieri e oggi. Il test per il corso di Architettura ha avuto invece luogo, come da bando ministeriale, il 22 e 24 luglio scorsi. Tutte si sono svolte esclusivamente in presenza, registrando un incremento di interesse per i corsi in Pianificazione Territoriale (+40%) e in Ingegneria Edile (+17%). Iniziati nel marzo scorso, i test hanno incluso sessioni anche a Martina Franca, Trapani e Tashkent in Uzbekistan. Sono così già stati immatricolati 750 studenti extra Ue per i corsi di laurea in Ingegneria e 89 per Architettura. "I numeri, che confermano la fortissima attrattività del Politecnico di Torino - afferma il rettore Stefano Corgnati - ci spingono a procedere nella direzione innovativa dei nostri percorsi formativi. La forte partecipazione ai test è una dimostrazione del fatto che gli studenti ci scelgono per la solidità dei nostri percorsi, che sono in presenza, esperienziali e svolti all'interno dei nostri campus. A ciò dobbiamo aggiungere l'innovazione del nuovo modello didattico-formativo e questo eccellente risultato è di grande stimolo a finalizzare il nuovo percorso, avviato nello scorso anno accademico, verso la definizione di una proposta dell'offerta formativa sempre più moderna ed esperienziale".