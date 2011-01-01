Comau, prosegue cassa integrazione per 114 lavoratori

Alla Comau prosegue la cassa integrazione: lo ha comunicato ai sindacati la direzione aziendale. La nuova cassa coinvolgerà 114 lavoratori - 55 operai e 59 impiegati e quadri - per tre giorni a settimana fino a fine anno. I lavoratori coinvolti sono il personale diretto e collegato alle aree manufacturing. In giugno e luglio la Comau aveva già fatto ricorso alla cassa integrazione ordinaria per 2 giorni a settimana e i lavoratori coinvolti erano stati complessivamente 715. "Comau - sottolinea il responsabile Fiom per l'azienda, Antonino Inserra, insieme alla Rsa di stabilimento - sta cambiando pelle. Questo cambiamento sta portando investimenti, acquisizioni di società, e assunzioni di nuove figure professionali nel settore impiegatizio legate alla diversificazione produttiva. La comunicazione di ulteriore cassa integrazione preoccupa tutti i lavoratori, in particolar modo l'area manufacturing dello stabilimento di Grugliasco, che nel corso degli anni è stata oggetto di pesanti e costanti trasformazioni e riduzioni di organico. Nell'incontro del 17 luglio venne comunicato dall'azienda che si confidava nell'arrivo a breve di nuove commesse: ci auguriamo che vengano acquisite il prima possibile".