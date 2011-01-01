Avvocata, chiederemo danni a Facebook per gruppo sessista

Tutte le "donne che sono state ferite con violenza nella loro identità femminile" possono "partecipare a questa class action" contro le piattaforme sessiste "e noi chiederemo un risarcimento danni per loro a carico di Facebook", in particolare per quanto riguarda il gruppo 'Mia moglie', dove venivano diffuse immagini di mogli e compagne senza consenso. Lo ha annunciato, parlando con l'Ansa, l'avvocata Annamaria Bernardini de Pace, specializzata in diritti di famiglia, chiarendo che, assieme al penalista David Leggi, sta studiando anche il caso del sito Phica.eu, sempre nell'ottica di azioni civili di risarcimento e penali.