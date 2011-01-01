Tranchida boys

Dicono che... quello di Lorenzo Angelone alla Città della Salute di Torino fosse un ritorno annunciato, dopo la parentesi di poco più di un anno al Santa Croce e Carle dov’era migrato dopo le dimissioni da corso Bramante quando alla direzione era ancora Giovanni La Valle e gli avvisi di garanzia per l’inchiesta sui presunti conti taroccati (lui non è tra gli indagati) sarebbero arrivati di lì a sei mesi. L’ex direttore sanitario tornerà fin da lunedì al suo posto sostituendo Flavia Pirola che segue il destino di Thomas Schael, l’ex commissario che l’aveva voluta con se.

Il nuovo direttore generale Livio Tranchida (ri)porta dunque con sé in corso Bramante Angelone, mentre al suo posto a Cuneo dovrebbe arrivare Giuseppe De Filippis. Napoletano, classe 1966, studi a Torino, Defilippis è stato al vertice dell’azienda ospedaliera di Perugia, ma il suo incarico è terminato poche settimane fa dopo la decisione della giunta regionale di nominare Antonio D’Urso che prenderà servizio proprio il 1 settembre. Nel frattempo l’interim è stato affidato a un altro ex dirigente della Città della Salute, ovvero Emanuele Ciotti trasferitosi da corso Bramante (dov’era stato l’ultimo a restare dopo La Valle e il direttore amministrativo Beatrice Borghese) in Umbria per dirigere l’Usl.

Rumors insistenti indicano il ruolo di De Filippis a Cuneo come un breve passaggio verso la nomina a direttore generale della stessa azienda quando si concluderà il commissariamento affidato a Tranchida in attesa del completamento dell’iter per la gara finalizzata alla costruzione del nuovo ospedale da parte dell’Inail su cui pende ancora il giudizio del Tar. Se per ora parrebbe confermato l’attuale direttore amministrativo di corso Bramante Gianpaolo Grippa, Tranchida arriverà da Cuneo non solo con Angelone, ma anche con un team di cui farà parte anche l’ex direttore regionale della sanità Fabio Aimar.