Bomba acqua su Varzo, due abitazioni evacuate

Due abitazioni sono state evacuate in via precauzionale a Varzo (Vco) dopo la bomba d'acqua che si è abbattuta sul paese nel tardo pomeriggio di ieri. Due torrenti sono esondati e hanno riversato fango e detriti per le strade. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando di Verbania e colleghi giunti da Torino e Novara, anche personale della protezione civile e i carabinieri. In mattinata è in programma un sorvolo con l'elicottero per valutare la situazione.