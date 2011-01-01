Ucraina: partono da Torino i primi 5 autobus di Gtt per Kharkiv

Partiranno domani per Kharkiv, in Ucraina, i primi cinque autobus che la Città di Torino ha deciso di donare alla città. I mezzi sono stati messi a disposizione di Gtt (Gruppo Torinese Trasporti), che li ha recentemente dismessi dalla propria flotta. Ora, a bordo di autoarticolati resi disponibili da un donatore privato, sono pronti a partire dal deposito dell'azienda insieme ai necessari ricambi per la manutenzione. Saranno accompagnati fino al confine ucraino da due tecnici specializzati che supporteranno i tecnici e gli autisti dell'azienda dei trasporti della città di Kharkiv che li prenderanno in carico per riattivare il servizio di trasporto pubblico. "Oggi - spiega il sindaco Stefano Lo Russo - si concretizza un gesto di aiuto che è stato possibile grazie al lavoro dell'ambasciata d'Ucraina in Italia, dell'ambasciata d'Italia in Ucraina e alla disponibilità del personale Gtt, cui va un grande ringraziamento. Si tratta di un'azione che dimostra che le città possono fare la differenza, sostenendo chi vive sotto le bombe e costruendo legami di speranza". A questi primi cinque autobus ne seguiranno altri cinque, in partenza domenica 7 settembre.