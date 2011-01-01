Famiglia vercellese vittima della truffa del falso albergo

Per trascorrere una settimana di vacanza a Tunisi avevano prenotato un alloggio effettuando il pagamento anticipato tramite la piattaforma Booking. Una volta arrivati sul posto, hanno scoperto dalla proprietaria dell'immobile che non c'era alcuna prenotazione a loro nome, e che la villa era presente online perché in vendita e non in affitto. Vittima della truffa online una famiglia di Vercelli, che ha sporto denuncia alla polizia per ottenere il rimborso del pagamento. Dalla questura vercellese arriva la raccomandazione di verificare l'attendibilità degli annunci, visionando attentamente le foto e le recensioni, e diffidando di offerte apparentemente molto vantaggiose. Nella settimana precedente un'altra famiglia era già stata vittima della medesima frode, messa in atto da truffatori che potrebbero aver approfittato delle foto dell'immobile in vendita inserendole artificiosamente sulla piattaforma Booking e spacciandolo come villetta destinata ad affitti per brevi periodi.