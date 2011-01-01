Maltempo in Piemonte, danni e disagi per temporali e grandinate

Danni e disagi in diverse località del Piemonte, e in particolare nel Canavese, nel Novarese e nel Verbano-Cusio-Ossola, sono stati provocati ieri sera da temporali e grandinate. Nei paesi del circondario di Ivrea (Torino) sono caduti chicchi fino a 8 centimetri di diametro e sono stati segnalati casi di automobili gravemente danneggiate. A Varzo (Vco) si è abbattuta una bomba d'acqua e una colata di fango e detriti ha invaso le strade.