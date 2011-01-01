Strage Brandizzo, oggi si ricordano le cinque vittime

Si svolge oggi a Brandizzo (Torino) la commemorazione dei cinque operai morti il 30 agosto 2023 dopo essere stati travolti da un treno in transito mentre lavoravano sulla linea ferroviaria. Alle 17, nella piazza della stazione, è prevista la cerimonia davanti al monumento dedicato alle vittime alla presenza dei gonfaloni degli Enti locali, delle autorità, dei familiari e della cittadinanza. Alle 19 verrà presentata l'area in cui sorgerà il 'Giardino del Ricordo', dove verranno piantumati cinque alberi a cura di Filca-Cisl Torino e Sicurezza e Lavoro. Gli appuntamenti ufficiali di oggi saranno preceduti, dalle 14, da un presidio contro il modello di manutenzione imposto da Rfi al sistema ferroviario, organizzato da Assemblea nazionale lavoratori manutenzione davanti alla stazione ferroviaria di Brandizzo.