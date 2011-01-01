Ultraleggero cade nel Vercellese, morti padre e figlia

Un ultraleggero è caduto nel Vercellese in un campo di riso a pochi metri dal canale Cavour, fra i comuni di Lamporo e Livorno Ferraris. Il velivolo, verosimilmente dopo l'impatto, ha preso fuoco. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del servizio di soccorso 118 con un'ambulanza. Sono morti il pilota Massimiliano Monticone e la figlia diciottenne Silvia. Il quarantanovenne, ex pilota dell’Aeronautica militare, lavorava al centro radar Enav di Linate come controllore di volo. Residente a Casale Monferrato aveva una passione per il volo che condivideva con la figlia