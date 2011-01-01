Montagna: Calderoli, legge in dirittura d'arrivo

La montagna è stato uno dei temi al centro degli interventi dal palco della Lega alla festa ai piedi del Monviso. "Siamo in dirittura di arrivo - ha detto il ministro Roberto Calderoli - per la legge sulla montagna, che porterà 200 milioni di euro di risorse. Il primo passo sarà ora definire quali sono i comuni montani, per distribuire le risorse alle vere terre alte, e sostenere famiglie e imprese che in montagna vogliono vivere". "Stiamo lavorando - ha sottolineato il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari - per permettere la creazione delle zone speciali anche a chi vive in montagna nelle Regioni a statuto ordinario come il Piemonte".