Borghi (Iv), da Calderoli gravi minacce sulla secessione

"Sul piano istituzionale, le minacce di Calderoli di tornare alla secessione in mancanza di approvazione dell'autonomia differenziata sono certamente gravi, e impongono una replica chiara dalla Presidente del Consiglio che si è sempre fatto vanto del suo nazionalismo e del suo statalismo". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia viva. "Sul piano politico, sono la certificazione che la 'stagione delle riforme' della destra è al capolinea senza riuscire a produrre nulla. E lo stesso Calderoli suona come un disco rotto, perché dovrà spiegare al vannaccismo che ormai impera nel Carroccio come sia possibile tornare al 1996. Un'operazione nostalgia - aggiunge Borghi - della cui impossibilità i primi a essere persuasi sono quelli che la proclamano. Aspettiamo, in ogni caso, le parole di Giorgia Meloni. Quelle dell'attacco a Macron non ci sono state. Vedremo ora se arriveranno, almeno in difesa del Tricolore!".