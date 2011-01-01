Cade ultraleggero, minuto di silenzio per Massimiliano e Simona

Un minuto di silenzio per padre e figlia morti nell'incidente aereo di ieri, 30 agosto, nelle risaie del Vercellese. Per il Capodanno Alessandrino - in programma oggi 31 agosto - è stato cancellato il brindisi delle 12, mentre quello della prossima mezzanotte sostituito con un minuto di silenzio. Alessandria, infatti, non può dimenticare Massimiliano e Simona Monticone, 49 e 18 anni, residenti nel sobborgo di San Michele. A unire il papà - controllore a Milano Linate - e la figlia - studentessa al liceo linguistico Eco di Alessandria - la passione per il volo. Conosciuto in città anche Giuseppe Monticone, padre e nonno delle vittime, da anni portavoce del Comitato Alluvionati e anima della pagina d'informazione Svegliati Alessandria. "Per motivi organizzativi non si poteva avvisare tutti del cambio di programma per le 12 - spiega il sindaco Giorgio Abonante - La tragedia ha colpito tutta Alessandria. L'amministrazione comunale e tutta la città intendono far sentire la propria vicinanza alla famiglia". "La notizia dell'incidente con i suoi 2 morti è stata un tuffo al cuore per tutti noi - aggiunge Monica Moccagatta della Vineria Mezzolitro, ideatrice 22 anni fa del Capodanno con Marco Beria - Ma, come purtroppo ci insegna la vita, "The show must go on". E, così, per la giornata e la serata programma confermato di eventi e aperture, seppur con inevitabile tristezza.