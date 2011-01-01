Ultraleggero caduto nel Vercellese, procura apre fascicolo

La procura di Vercelli ha aperto un fascicolo sull'incidente aereo accaduto ieri mattina nelle campagne tra Lamporo e Livorno Ferraris. A bordo dell'ultraleggero precipitato al suolo finendo in un campo di riso, c'erano Massimiliano Monticone, di 49 anni, e la figlia Simona, di 18, entrambi morti sul colpo. Scopo dell'inchiesta, appurare le cause dello schianto e tentare di capire se si sia trattato di un guasto all'aeromobile, un'avaria al motore o un errore umano. I magistrati cercheranno di stabilire anche chi, in quel momento, aveva i comandi dell'aereo. Monticone era un ex pilota dell'Aeronautica Militare, e lavorava nel centro radar Enav all'aeroporto di Linate. Sui due corpi, portati alle camere mortuarie dell'ospedale S. Andrea di Vercelli, saranno effettuate le autopsie.