Calcio: il Torino debutta in casa, protestano tifosi

Il Torino di Marco Baroni si prepara al debutto casalingo in campionato contro la Fiorentina, oggi alle 18.30, ma il clima all'interno della tifoseria non è dei migliori. "Squadra e società senza dignità, fuori i cog... o fuori dalla nostra città" recita lo striscione esposto all'esterno dello stadio Olimpico Grande Torino e successivamente rimosso dalla Digos. Continua dunque la contestazione nei confronti della proprietà, come già durante tutta la scorsa stagione. Il pesante 5-0 subito dalla squadra contro l'Inter alla prima giornata ha lasciato rabbia e delusione anche nei confronti di Vlasic e compagni. L'aria di protesta, però, verrà almeno parzialmente mitigata dallo storico gemellaggio tra i tifosi del Toro e della Fiorentina: questa mattina granata e viola sono impegnati in un evento benefico allo Sporting Village di Collegno, poi si ritroveranno allo stadio per la partita.