Calcio: il Torino debutta in casa, protestano tifosi

13:41 Domenica 31 Agosto 2025

Il Torino di Marco Baroni si prepara al debutto casalingo in campionato contro la Fiorentina, oggi alle 18.30, ma il clima all'interno della tifoseria non è dei migliori. "Squadra e società senza dignità, fuori i cog... o fuori dalla nostra città" recita lo striscione esposto all'esterno dello stadio Olimpico Grande Torino e successivamente rimosso dalla Digos. Continua dunque la contestazione nei confronti della proprietà, come già durante tutta la scorsa stagione. Il pesante 5-0 subito dalla squadra contro l'Inter alla prima giornata ha lasciato rabbia e delusione anche nei confronti di Vlasic e compagni. L'aria di protesta, però, verrà almeno parzialmente mitigata dallo storico gemellaggio tra i tifosi del Toro e della Fiorentina: questa mattina granata e viola sono impegnati in un evento benefico allo Sporting Village di Collegno, poi si ritroveranno allo stadio per la partita. 

