Meteo, domenica con il sole ma da lunedì torna il maltempo

Dopo il maltempo, a tratti estremo con grandinate e tornado, degli ultimi giorni, le condizioni meteo sono previste oggi in deciso miglioramento su tutta l'Italia. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la rimonta temporanea di un campo di alta pressione che si allungherà sul bacino del Mediterraneo abbracciando di conseguenza anche il nostro Paese. Domenica 31 Agosto spazio quindi a una bella giornata di fine Estate con sole da Nord a Sud e con temperature calde ma non estreme: sono previsti valori massimi intorno ai 27-28°C nelle principali città; qualche grado in più solamente in Toscana, Lazio e sulle due Isole Maggiori. Ma già dalla prossima settimana, avverte, il maltempo tornerà con piogge, venti forti e grandinate. Il ritorno del maltempo è dovuto ad una vasta area di bassa pressione che, sospinta da correnti atlantiche, attraverserà rapidamente l'Europa centro-occidentale, per tuffarsi poi nel bacino del Mediterraneo. L'ingresso delle correnti instabili sui nostri mari favorirà la formazione di un ciclone destinato a provocare piogge e temporali al Centro-Nord nel corso di Lunedì 1 e Martedì 2 settembre. Il vortice inoltre richiamerà correnti calde ed umide di Scirocco specie al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. A causa del contrasto tra l'aria calda in risalita e le correnti più fresche di origine atlantica si verranno a creare condizioni di forte instabilità con rischio di piogge abbondanti, temporali violenti, grandinate e possibili nubifragi. Insomma, afferma il meteorologo, "domenica vivremo una parentesi luminosa, quasi un saluto dell'estate. Ma già dai primi giorni di settembre lo scenario cambierà bruscamente: piogge, temporali e vento segneranno l'arrivo di una nuova fase, più turbolenta e dal sapore autunnale, ma per fortuna solo temporanea". NEL DETTAGLIO Domenica 31. Al Nord: sole ovunque. Al Centro: prevalenza di sole, temperature in aumento. Al Sud: spesso soleggiato. Lunedì 1. Al Nord: perturbazione con piogge e temporali. Al Centro: bel tempo salvo velature. Al Sud: bel tempo. Martedì 2. Al Nord: piogge e forti temporali. Al Centro: maltempo su settori tirrenici. Al Sud: soleggiato. TENDENZA: alta pressione in rimonta, più stabile e soleggiato per buona parte della settimana.