Squadre Vannacci s'organizzano, 3 team Nord Ovest

Un incontro ad Arezzo tra Cristiano Romani, responsabile nazionale dei Team Vannacci e vicepresidente nazionale del movimento 'Il Mondo al Contrario', e Luca Sforzini, ispiratore dei primi Team Vannacci nelle province di Pavia e Alessandria, sulla nascita di tre nuovi team nel Nord Ovest che ampliano la rete territoriale con punto di riferimento l'europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci. "Dopo la nascita in rapida successione - si legge in una nota - dei primi tre nuclei locali, Team Ticinum a Pavia (team leader Luca Sforzini), Team Castello di Castellar Ponzano a Tortona (team leader Marco Pilla) e Team Iria a Voghera (team leader Matteo Campanini), il confronto diretto con la cabina di regia nazionale è un passaggio fondamentale per le province di Pavia e Alessandria, ed è fondamentale nel dare impulso a una rete di cittadini che non vogliono più restare spettatori". "Dalle terre tra Po e Ticino, Scrivia, Tanaro e Bormida parte una spinta che non si ferma più - afferma Sforzini -. Il nostro obiettivo è riportare al centro i valori di orgoglio, identità e responsabilità, trasformandoli in azione concreta sul territorio. La vicinanza con la direzione nazionale ci garantisce forza e visione per costruire, mattone dopo mattone, una comunità che sappia riconoscersi e agire unita". L'incontro di Arezzo apre la strada a nuove iniziative in provincia di Pavia ed Alessandria e nelle zone limitrofe. "Non ci fermeremo - prosegue Sforzini. I Team sono presìdi di radicamento e azione, pronti ad allargarsi in tutti i comuni in cui c'è voglia di futuro e coraggio di appartenenza". Il movimento Mondo al Contrario conferma così la volontà di sostenere con decisione le esperienze locali che "si pongono come laboratorio di partecipazione e di rinascita nazionale".