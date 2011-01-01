Fonti Mim, in atto lavori su oltre 10mila plessi scolastici

I dati di Tuttoscuola - fanno notare fonti del ministero dell'Istruzione interpellate dall'Ansa - sono presi dall'anagrafe dell'edilizia scolastica e fanno riferimento al 2023 2024: non tengono conto dell'enorme lavoro in atto su oltre 10mila edifici scolastici, grazie ai fondi Pnrr a cui sono stati aggiunti importanti fondi ministeriali (circa 1/3 del totale degli interventi di messa in sicurezza) per il più grande piano di intervento mai fatto per la scuola italiana. In sostanza sono state avviate opere sul 22% del patrimonio edilizio scolastico per recuperare una incuria che dura da 60 anni, i risultati saranno misurabili solo tra qualche anno. Inoltre le fonti ministeriali ricordano che la responsabilità degli interventi antisismici sulle scuole è degli Enti locali.