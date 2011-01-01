Escursionista soccorsa dall'elicottero in zona impervia nel Vco

Una escursionista di nazionalità tedesca è stata soccorsa nella notte in un'area impervia nella zona del rio Marmazza, nel territorio comunale di Pieve Vergonte, nel Verbano-Cusio-Ossola. A lanciare l'allarme, attorno alle 22.30, la stessa donna, che è riuscita a fornire le coordinate del punto in cui si trovava. E' stata raggiunta intorno all'1 da una squadra composta da vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza e quindi recuperata con l'elicottero sanitario. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti.