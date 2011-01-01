Rissa nella notte dopo un'esplosione di petardi a Torino

Una rissa tra un gruppo di nomadi rom e uno di persone di origine magrebina è scoppiata la scorsa notte tra via Cravero e via Senigallia, nel quartiere Regio Parco a Torino. Secondo i residenti, tutto sarebbe iniziato con l'esplosione di alcuni grossi petardi, poco dopo la mezzanotte, davanti al complesso Atc di via Bologna 265-267. Sul posto sono arrivate diverse volanti della polizia, scatenando il fuggi-fuggi. Gli agenti hanno poi verificato le tracce lasciate dai petardi e avviato accertamenti sull'accaduto.